Coronavirus, De Luca: «Completare la campagna di vaccinazione è l’obiettivo principale». Anche oggi, 23 luglio 2021, come oramai usuale per ogni venerdì dall’inizio della pandemia, alle 14.45 il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, durante la diretta settimanale per gli ultimi dati sul virus, ha fatto il punto sui contagi, sulla campagna vaccinale, anche in vista dell’apertura delle scuole, sul green pass e sulle misure per il contenimento dell’epidemia.

«Rivolgo un pensiero al giovane Emanuele Melillo, autista che guidava un pulmino a Capri ed è morto. Abbiamo avuto oltre una ventina di feriti, mentre questo giovane autista è stato colto da malore. Ha cercato di accostare il pullman per evitare danni, ma non ci è riuscito. Una tragedia che poteva essere molto più grande. Esprimiamo cordoglio alla famiglia del giovane Emanuele. Seguiremo la situazione dei feriti portati in terraferma, alcuni bambini ricoverati al Santobono. Cercheremo di seguirli fino alla dimissione dai nostri ospedali», ha esordito il governatore, ricordando la tragedia avvenuta ieri sull’isola azzurra.

«Siamo in un momento difficile e dobbiamo fare uso della ragione, chiarendo la situazione e gli obiettivi su cui lavorare. Abbiamo una ripresa fortissima del contagio in Italia. Rispetto a un anno fa la campagna di vaccinazione che ha riportato risultati significativi, il secondo è un inizio di ripresa economica che ci incoraggia. Per il resto dobbiamo capire come muoverci, per evitare di fare passi indietro e fronteggiare un problema come la diffusione della variante Delta».

«Dobbiamo completare quanto prima possibile la campagna di vaccinazione – ha continuato De Luca -. Questo è l’obiettivo prioritario. Più si ritarda la campagna di vaccinazione più cresce il pericolo di diffusione di varianti come la variante Delta, quindi più cresce il pericolo che la fase dell’epidemia si prolunghi nel tempo. Vaccinarsi quanto prima possibile è indispensabile per contenere e poi sconfiggere l’epidemia Covid. Vaccinarsi quanto prima possibile e quanti più è possibile per consentire la ripresa delle attività economiche. In Campania abbiamo fatto 6,2 milioni di somministrazioni. L’obiettivo per fine luglio è arrivare a 3 milioni di cittadini immunizzati con le due dosi. C’è stata una ripresa anche delle vaccinazioni per prime dosi. Io per dare l’esempio mi sono vaccinato a dicembre. Ora tutti vogliono dare l’esempio, ci potevano pensare 10 mesi fa».

«Eliminare l’obbligo di mascherine all’aperto è stato un gesto sbagliato, che in Campania non abbiamo seguito, fatto per dare un contentino a Salvini. Abbiamo invece accelerato la diffusione del Covid in Italia. Siamo alla follia quando Salvini dice che i vaccini sotto i 40 anni non vanno bene. I danni epidemiologici ci dicono che l’età media è scesa oggi a 28 anni. Allora, come si può dire in maniera responsabile che sotto i 40 anni se te lo fai o non te lo fai è la stessa cosa? È incredibile. Evitiamo di seguire nella linea dell’irresponsabilità chi si deve fare pubblicità politica a breve, determinando danni di lungo periodo per il mondo del commercio, della ristorazione, del turismo, delle attività produttive».

Infine, ha affermato: «Condivido la proposta di Carlo Bonomi (presidente di Confindustria) sull’obbligatorietà dei vaccini sui luoghi di lavoro. È una proposta seria. Coinvolgiamo i sindacati ma anche sui luoghi di lavoro, se vogliamo garantire continuità delle attività produttive, dobbiamo pretendere che chi va a lavorare in una comunità poi la rispetti e si faccia il vaccino».