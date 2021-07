Coronavirus, De Luca: «Ad ottobre in Campania avremo l’immunità di gregge».

Anche oggi, 16 luglio 2021, come oramai usuale per ogni venerdì dall’inizio della pandemia, alle 14.45 il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, durante la diretta settimanale per gli ultimi dati sul virus, ha fatto il punto della situazione sui contagi, sulla campagna vaccinale, sul Green Pass e sulle altre misure per il contenimento dell’epidemia.

«Entro il 20 luglio arriviamo a 6 milioni di vaccinazioni e a 2 milioni 600mila seconde dosi nell’ambito dei 6 milioni. Entro il 31 luglio arriveremo a somministrare 3 milioni di doppie dosi – ha esordito il governatore -. Entro la prima decade di ottobre arriveremo a 4,6 milioni di doppie dosi. È l’obiettivo che ci siamo dati per raggiungere l’immunità di gregge».

De Luca ha poi parlato delle scuole e del piano di vaccinazione per la popolazione studentesca: «L’obiettivo è la riapertura delle scuole in presenza, ma in condizioni di sicurezza. Per farlo dobbiamo completare la vaccinazione rivolta alla popolazione studentesca. Faremo un programma per sedicenni, diciassettenni e diciottenni da vaccinare tra luglio, agosto e inizio settembre».

«Mi auguro che non ci siano nuove zone gialle – ha continuato il presidente della Campania -, che si ragioni sulla quantità di ricoveri e non sui numeri del contagio. Qualunque ministero della Salute o commissario al Covid responsabile avrebbe provveduto a fare un lavoro di prevenzione, non lo hanno fatto. La Campania ha ricevuto meno vaccini di tutti. Se dovessero immaginare zone gialle, la metà della responsabilità sarebbe di questi signori che se ne sono infischiati della Campania».

Infine, ha concluso: «Ci auguriamo che il Governo chiarisca le vicende relative al green pass. Noi in Campania abbiamo realizzato la tessera di vaccinazione che diamo a chi ha fatto la seconda dose. Quando si parla di green pass a livello nazionale, le notizie che vengono dall’app del Governo sono le notizie che danno le Regioni al Governo, mica ce le ha il Ministero della Salute. Quindi sarebbe bene chiarire anche il valore delle app e delle carte di vaccinazione e quant’altro».