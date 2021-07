Concorso a Sorrento per la dirigenza dell’area amministrativa: più di settanta candidato per un posto.

Un vero e proprio esercito di candidati con tanti funzionari e dirigenti di altri Comuni dell’hinterland che sperano di poter vincere il concorso e strappare la tanto agognata assunzione. Da Castellammare di Stabia alla penisola sorrentina, passando a diversi professionisti non solo del Napoletano ma provenienti da Sud a Nord, da Mazara del Vallo fino a Pordenone.

Il Comune di Sorrento cerca di accelerare per rimpiazzare Antonino Giammarino, dirigente dell’area amministrativa andato in pensione e che va sostituito al più presto.

Nei giorni scorsi, l’amministrazione di piazza Sant’Angonino ha approvato l’elenco degli ammessi (anche quelli con riserva)I e degli esclusi: salvo colpi di scena, saranno poco più di 70 i candidati che sono in lizza per il posto al municipio di Sorrento.

Tra questi, ci sono nomi noti: dal comandante dei vigili urbani Rossella Russo (nonché assessore a Piano di Sorrento) all’avvocato Maurizio Pasetto (legale già in forza all’amministrazione), passando a Vincenzo Limauro (attualmente responsabile servizio finanziario a Sorrento), Gennaro Izzo (già in forza alle politiche sociali ed ex coordinatore del Piano sociale di zona), Silvana Gargiulo (funzionario dell’area commercio), Dino Padovani (comandante dei vigili di Alatri ed escluso in contenzioso con il Comune per il posto di capo della polizia locale di Sorrenyo), Amelia Raffone e Maddalena Leone (dirigente e funzionaria a Castellammare di Stabia) e Giuseppina Fiocco (dirigente a Santa Maria la Carità).

Nel dettaglio, si prevede l’assunzione con contratto a tempo pieno e indeterminato per l’area amministrativa. Di recente sono scaduti i termini per presentare documenti e atti relativi alla domanda di partecipazione. Una volta esaminata ogni posizione, il Comune di Sorrento ha reso noti gli elenchi di coloro che potranno prendere parte alla selezione. La prima prova scritta riguarderà diritto amministrativo e ordinamento degli enti locali. La seconda invece sarà un elaborato a contenuto teorico-pratico riguardante ipotetiche situazioni amministrative e organizzative all’interno dell’ente. L’ultima ovviamente è una prova orale in cui si discuterà di elementi di diritto penale limitatamente ai reati contro la pubblica amministrazione, codice dell’amministrazione digitale e comunicazione pubblica istituzionale, normativa in materia di anticorruzione e trasparenza e accesso civico nelle pubbliche amministrazioni e normativa in materia di tutela e protezione dei dati personali.

Fonte Metropolis