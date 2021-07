Comune di Ravello: il dott. Alfonso Tortora è il nuovo Responsabile del Servizio Finanziario, Tributi e Personale

Il Dott. Alfonso Tortora, Responsabile del Servizio Finanziario, Tributi e Personale del Comune di Ravello, nominato da appena un mese, si è da subito contraddistinto per le sue qualità professionali godendo dell’apprezzamento dell’intera macchina amministrativa e politica comunale.

Istruttore Direttivo Contabile a tempo indeterminato presso il Comune di Nocera Superiore presterà servizio con l’istituto dello “scavalco di eccedenza” ex art 1, comma 557 della Legge n. 311/2004.

Laureato all’Università di Salerno in Economia Aziendale e con importanti attestazioni in Master Tributario e Finanza Agevolata, ha al suo attivo incarichi come Revisore dei Conti in diversi comuni. Vanta esperienze professionali sia in Enti Pubblici che presso Aziende Private.

La nomina di Alfonso Tortora si aggiunge a quella fatta da pochi mesi al segretario comunale dott.ssa Maria Senatore e fa parte del piano di riorganizzazione degli Uffici Pubblici del Comune di Ravello ad opera dell’Amministrazione Di Martino, duramente provati dal Covid 19.

Al Dott. Alfonso Tortora gli auguri di buon lavoro e di una proficua collaborazione con l’Amministrazione Comunale della Città della Musica.