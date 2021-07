Sorrento, Commissione per il Paesaggio, nomine da rifare. Con sentenza del Tar Campania-Napoli prima sezione n. 44500/2021 pubblicata il 29 giugno è stata annullata la delibera di consiglio comunale n. 11 del 2 luglio del 2020 con cui sono stati individuati i membri della commissione locale per il paesaggio. In sostanza il motivo alla base della pronuncia è l’esclusione immotivata di uno dei candidati la cui candidatura è stata presentata nei termini ma non valutata.

L’escluso si è così rivolto all’Avvocato Luca Vittorio Raiola, esperto in diritto amministrativo e studioso della materia che propone ricorso al TAR e lo vince.

Più precisamente la domanda di partecipazione alla selezione era stata trasmessa dal III° dipartimento municipale – settore preposto ad istruire l’iter – all’ufficio di staff del Presidente del consiglio comunale ed all’ufficio segreteria. Nonostante ciò detta domanda non viene esaminata, in quanto il nominativo non risulta presente nella delibera che il consiglio approva e che contiene gli estremi anagrafici di tutti i candidati, tutti, tranne uno: quello dell’escluso.

Ora il consiglio comunale neo eletto deve provvedere a nominare nuovamente la commissione tenendo conto di tutte la candidature presentate nei termini.

L’Avvocato Luca Vittorio Raiola si dice soddisfatto per la sentenza e dichiara: “Esprimo viva soddisfazione per un risultato che tutto sommato ci aspettavamo. La discrezionalità della Pubblica Amministrazione non può diventare puro arbitrio”.