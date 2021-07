Comincia la battaglia politica a Piano di Sorrento: Pasquale D’Aniello sostiene Vincenzo Iaccarino. Riportiamo di seguito le parole di Pasquale D’Aniello, vicesindaco di Piano di Sorrento, in vista delle prossime elezioni amministrative:

“Dopo vari confronti con gli assessori Rossella Russo, Marco D’Esposito, Sergio Pontecorvo e Carmela Cilento, e con il Gruppo di maggioranza tutto, per la coerenza e la serietà cui ci siamo sforzati di ispirare la nostra azione amministrativa, oggi sentiamo il dovere di esprimere la nostra volontà di proseguire nel cammino fatto finora con il sindaco Vincenzo Iaccarino.

Il lavoro svolto dalla squadra tutta in silenzio e operosita’ ha consentito la realizzazione di opere pubbliche ed una gestione dell’ordinario indispensabile per il nostro paese, nonostante l’attuale contingenza abbia messo in ginocchio l’economia non solo della nostra città, ma di tutto il mondo. E in questo momento sappiamo che la nostra gente ha bisogno di interlocutori politici disponibili all’ascolto, pronti a mettersi in discussione ogni giorno.

I sogni sono stati la nostra stella polare e ora continuiamo a seguirli, perché la costanza, l’impegno e l’abnegazione hanno cominciato a dare i loro frutti. Non si abbandona ciò che si è amato: noi abbiamo amato la proposta progettuale, la squadra, la città.

Visto il momento storico e soprattutto mettendo al centro di ogni ragionamento il bene della nostra amata città chiederemo anche agli altri tre schieramenti politici, nello specifico il gruppo degli ex amministratori, “Podemos” e “Pianoforte”, di poterci incontrare per formare una squadra di persone affidabili che al meglio possa rappresentare Piano di Sorrento, ma soprattutto chiediamo l’impegno a scendere in campo delle migliori energie della nostra città, volti nuovi per impastare esperienza ed entusiasmo e scrivere nuove pagine della nostra storia”