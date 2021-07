Nel pomeriggio di oggi il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha fatto una diretta in cui ha mostrato il collegamento con Ciro Immobile e Lorenzo Insigne in vacanza a Ibiza. Il rigoroso presidente ha tenuto personalmente a congratularsi pubblicamente con i due campioni campani, reduci dalla vittoria degli Europei con la Nazionale Italiana. Durante il collegamento i ragazzi hanno spiegato di essere insieme in vacanza sull’isola spagnola in compagnia delle loro rispettive famiglie e di avere a disposizione solo 18 giorni per potersi riposare, prima di tornare agli allenamenti. De Luca ha anche approfittato del momento per far fare un appello ai due per incentivare la campagna di vaccinazione che attualmente si è un po’ arrestata nel capoluogo partenopeo. “Vaccinatevi così siamo più tranquilli, è meglio per tutti”, ha dichiarato il capitano Insigne facendo eco ad Immobile che aveva esortato, qualche secondo prima, il popolo dei no vax a cambiare idea e decidere di sottoporsi al vaccino per bene della comunità!