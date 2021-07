Cisl fp Napoli. Grande risultato al Comune di Vico Equense. Stabilizzazione Polizia Municipale.

Prosegue la vertenza sul precariato.

“Giunge a termine il percorso di stabilizzazione degli Agenti di Polizia municipale al Comando del Comune di Vico Equense.

Un risultato atteso per una battaglia che ha visto la CISL fp Napoli al centro delle richieste di rivendicazioni per il riconoscimento del diritto del lavoro e della garanzia dei servizi ai cittadini, soprattutto in periodo pandemico in cui gli operatori di Polizia Municipale non si sono mai sottratti al proprio dovere con spirito di abnegazione e professionalità.

È un momento di soddisfazione e di gioia per gli agenti, le loro famiglie e per la nostra federazione che ha continuato in questi anni a chiedere il giusto diritto” dichiarano Uccello Maria e Giuseppe Manfredi, Segretario provinciale e Capodipartimento Cisl fp Napoli. –

“Prosegue così la mission istituzionale della CISL nel rafforzare e garantire la prossimità nel territorio e in ogni luogo di lavoro.

La Cisl fp di Napoli, accogliendo con soddisfazione i risultati raggiunti, non ultime in queste settimanele proroghe per le 29 dipendenti dei servizi sociali al Comuni di Torre del Greco e al Comune di Ercolano e la stabilizzazione, finalmente, dopo un percorso che ci ha visto in prima linea dall’inizio, di 34 agenti di polizia municipale al Comune di Ischia, continuerà senza sosta nella vertenza aperta da anni sul precariato in ogni sua forma, a iniziare dai dipendenti dei servizi essenziali degli Ambiti sociali.

Così come proseguirà il percorso per il giusto riconoscimento delle professionalità interne agli Enti locali e l’attivazione di un piano straordinario di assunzioni per continuare a garantire i servizi nelle comunità territoriali della città metropolitana di Napoli” concludono i Sindacalisti