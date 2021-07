Circumvesuviana Napoli-Sorrento strabordante, l’ironia sui social: “Finalmente 150% di capienza”

La pagina Facebook “Circumvesuviana. Guida alle soppressioni e ai misteri irrisolti” non è nuova a questo genere di post. L’unico modo di raccontare i disagi costanti a cui sono sottoposti i pendolari, è con l’ironia e la satira. La famigerata capienza limite del 50% per i mezzi pubblici ai tempi di pandemia da covid-19, è stata soppiantata dal 150% che scherzosamente citava la pagina Facebook, in riferimento al treno delle ore 9:30 di questa mattina. “Il direttissimo era vuoto e in ritardo” commentano.

Il limite è oltrepassato ogni giorno tuttavia, dai treni dell’ora di punta. E lo raccontano pure alcuni viaggiatori nei commenti. Tra le 16 e le 18, sulla tratta Napoli-Sorrento, pendolari al rientro dalla giornata di lavoro o bagnanti, affollano vistosamente i vagoni della Circum creando un rischio di contagio prominente.