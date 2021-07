Circumvesuviana, ancora un incendio: si ferma il treno sui binari

Le fiamme avvolgono ancora una volta i treni della Circumvesuviana, la linea di trasporti che collega la penisola sorrentina a Castellammare di Stabia e i paesi vesuviani. Lo scrive Reportweb.

Stavolta, a quanto pare, il treno ha preso fuoco nei pressi di Ottaviano. Le fiamme sono in via di spegnimento, ed è rimasto fermo, permettendo solo in seguito ai passeggeri di scendere. La causa è ancora da accertare, quasi sicuramente da attribuire ad un guasto alla linea aerea.

L’EAV, infatti, ha comunicato dalle ore 11:50 causa guasto tecnico alla linea aerea, sulla linea Napoli / Sarno è interrotta la circolazione ferroviaria sulla tratta Sant’Anastasia – Poggiomarino. E’ in fase di istituzione un servizio sostitutivo automobilistico nella tratta Sant’Anastasia e Poggiomarino.