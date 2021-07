CIENTO LIRE ‘E PUISIA DI ENRICO DEL GAUDIO

Riceviamo e pubblichiamo

Si è svolto presso il meraviglioso Hotel Costa in Pompei la presentazione del libro “CIENTO LIRE ‘E PUISIA del noto autore e poeta ENRICO DEL GAUDIO”, edito da Oceano Edizioni-Bari-di Massimo Massa e Maria Teresa Infante. L’evento patrocinato gratuitamente dai Comuni di Castellammare Di Stabia e di Napoli e dall’Associazione culturale “Madonna dell’Arco”. A condurre l’intraprendente ed esperto presentatore Ralph Stringile. Il libro scritto in lingua napoletana e traslato in dialetto siciliano da 126 poeti siciliani, il volume si snoda attraverso 10 capitoli di storia vissuta con un’aggiunta di filosofia napoletana e teatro. Il viaggio inizia con la dedica dell’autore ai propri genitori. E’ un viaggio nella storia, dal dopoguerra ai nostri giorni, raccontato attraverso la poesia napoletana. All’interno del libro ci sono la presentazione di Gennaro Sansone, critico letterario, e i commenti tecnici di alcuni poeti partenopei: Gino Iorio, Luciano Somma ed Antonio Covino. Non trascurabili i punti di vista Francesco Camagna, poeta e di Massimo Massa, editore e saggista. La post fazione è di Raffaele Pisani, le foto storiche di Castellammare di Stabia sono state fornite da Archivio Plaitano di Giuseppe Plaitano, storico. Le altre foto presenti nel volume sono di Nicola Longobardi editore e Francesco Cataldo fotografo. Il poeta Enrico del Gaudio si è impegnato a donare il 20% del ricavato delle vendite del libro a Medici senza frontiere, Unicef e Save the Children. Seduti al tavolo della presidenza al fianco del poeta Enrico del Gaudio il presentatore dott. Ralph Stringile, l’Avv Fiorella Sepe, critico letterario, il Professor Emilio de Roma scrittore, Vincenzo Russo scrittore. Momenti di spettacolo con le riprese “COSMOGGI TV”, hanno animato la serata con gli interventi canori e musicali gli artisti: Il soprano Fiorella Sepe, Il mezzosoprano Tina Bonetti, l’artista poliedrico Raffaele de Rosa accompagnato dai musicisti Michele Brancaccio alla chitarra e Pippo Usiello al mandolino, i cantanti Clelia Nito e Giuseppe Merolla, inoltre in rappresentanza del comune di Castellammare di Stabia dott. Vincenzo Ungaro. Presente la poesia con il dott. Italo Sgherzi, Francesco Gemito, l’Avv Massimo Guida, Pina e Maria del Gaudio, Antonio Covino poeta e scrittore, fotografo dell’evento Bruno Gaeta, voci suoni e luci Giuseppe Merolla.

Pubblicato da Alberto Del Grosso

Giornalista e garante dei Lettori

del giornale Positanonews