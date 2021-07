Capri e costiera amalfitana: la mete più gettonate dai Vip in questa rovente estate 2021.

Sono ormai sempre più numerosi i personaggi famosi, che scelgono l’ isola di Capri e la Costiera amalfitana, come mete per trascorrere le loro vacanze e per festeggiare i loro eventi.

Foto 2 di 2



Avvistati infatti nelle ultime ore, due noti personaggi che da “rumors” e da recenti post, pubblicati sul loro profilo Instagram, hanno scelto l’isola del golfo di Napoli per celebrare il loro quinto anniversario di matrimonio.

Per i due passeggiata mano nella mano in Piazzetta seguiti da tre uomini di scorta, lunga sosta per lo shopping nelle boutique griffate in via Camerelle, foto e autografi con i fan, e infine pausa pranzo pomeridiana vicino al mare a due passi dai Faraglioni.

I coniugi, sono stati anche avvistati nella giornata di ieri, a Villa tre Ville a Positano, hotel di lusso con una veduta mozzafiato direttamente sulla Costiera Amalfitana.

Ma chi sono i due Vip recentemente avvistati?

Si tratta dei coniugi Ciara cantante statunitense e Russel Wilson, giocatore di football americano, quarterback dei Seattle Seahawks.

L’atleta non ha perso tempo a mettere un anello al dito della pop star. Nel marzo del 2016, Wilson ha proposto a Ciara un anello da 16 carati mentre i due erano in vacanza alle Seychelles. I due avevano programmato di sposarsi in quattro mesi veloci.

Il 6 luglio 2016, l’MVP Pro Bowl e il cantante ‘Promise’ si sono sposati in una bellissima cerimonia al Castello di Peckforton nel Cheshire, in Inghilterra.

Erano presenti amici intimi e familiari, inclusa la stella del tennis Serena Williams.