Cetara, Vincenzo De Luca sul Green Pass: “Un bene per i ristoratori avere solo clienti vaccinati”

Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, presente oggi a Cetara per l’inaugurazione della nuova condotta sottomarina che consentirà di completare il sistema di depurazione della Costiera Amalfitana, è intervento anche sulla questione delle proteste dei ristoratori di ‘Io Apro’ contrari all’estensione dei Green Pass: «Proteste contro il Green pass? Credo serva l’affermazione della ragione contro l’irrazionalità ed anche contro la stupidità. Mi metto nei panni di un ristoratore. Se mi devo garantire la presenza dei clienti e se mi devo garantire l’attività di ristorazione devo avere un ristorante sicuro. Mi sembra non ci voglia molto per capirlo. Se io so che vado in un ristorante e trovo solo persone che si sono vaccinate ci vado con piacere e porto anche la famiglia. Come si fa a non capire una cosa così semplice? La verità è che abbiamo ancora piccole aree di irrazionalità, di demagogia, rispetto alle quali è bene non perdere proprio tempo».