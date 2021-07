Cetara. Schiaffo alle storiche tonnare, Iannone sfida De Luca junior.

La guerra delle tonnare. «Mi batterò per difendere le imprese ittiche di Cetara gravemente penalizzate dall’approvazione dell’emendamento 19.101 riformulato al testo unico ittico, così come approvato con voto favorevole di tutte le forze politiche ad esclusione di Fratelli d’Italia». Il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone , che tra l’altro è anche il coordinatore regionale del partito di Giorgia Meloni , assicura che farà di tutto affinché a Palazzo Madama venga approvato il testo per la pesca del tonno non penalizzando la flotta di Cetara, che è tra le più antiche d’Italia.

Perché, al contrario, l’emendamento approvato alla Camera, non riconosce la storicità delle flotte e, dunque, non aiuta certamente le tonnare cetaresi. «In seconda lettura al Senato – spiega Iannone – presenterò un emendamento che ripristini il valore della storicità caratteristica che giustamente premia questa eccellenza del territorio salernitano ». Iannone, inoltre, lancia un appello bipartisan alle altre forze politiche, con una stoccata al deputato del Pd