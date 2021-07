Cetara, parte la depurazione: giunti al termine i lavori della condotta sottomarina. Sono giunti al termine i lavori della condotta sottomarina che permetterà al nostro paese di avere acque limpide. I nostri reflui non andranno più in mare ma nel depuratore di Salerno, al quale la rete di Cetara è stata collegata. Tale lavoro rientra nel Grande Progetto di risanamento ambientale dei corpi idrici superficiali finanziato dalla Regione Campania. Si tratta indubbiamente di una delle più grandi opere realizzate a Cetara e in Costiera Amalfitana che permetterà all’intero territorio di avere un mare più pulito.

Giovedì 29 luglio p.v. si terrà la cerimonia di inaugurazione, dalle ore 10.30, in Piazza Manfredi Nicoletti, alla presenza del Governatore della Campania Vincenzo De Luca.

CERIMONIA DI INAUGURAZIONE

Cetara, Giovedì 29 Luglio 2021

Piazza Manfredi Nicoletti, ore 10.30

La cittadinanza è invitata a partecipare