Cetara, parcheggio in roccia sulla statale: arriveranno 370 posti auto

Al via i sondaggi per il parcheggio in roccia a Cetara. A darne notizia è lo stesso sindaco Fortunato Della Monica.

Questo intervento consentirà al Comune di Cetara di beneficiare di un parcheggio costruito nella roccia di ben 370 posti auto, che sarà collegato al centro cittadino con due passaggi pedonali: uno verso la parte bassa, in corrispondenza della Torre Vicereale, e un altro verso la parte alta.