Cetara, inaugurata la condotta sottomarina con De Luca e Strianese: esempio per la costiera

Cetara passa alla storia con l’inaugurazione del nuovo depuratore alla presenza del Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che pochi minuti fa ha tagliato il nastro con il sindaco di Cetara, Fortunato Della Monica. L’inaugurazione in Piazza Manfredi Nicoletti è stata presidiata anche dal Presidente della Provincia di Salerno, Michele Strianese. L’impianto di Cetara è un progetto da quasi 5 milioni di euro, che prevede una condotta di quasi 5 chilometri affinché i reflui possano raggiungere l’impianto consortile di Salerno.

Il governatore della Campania si trova nella costa d’Amalfi per seguire dal vivo diversi eventi, non solo depuratore a Cetara. De Luca si troverà anche questa sera ad Amalfi per l’inaugurazione della Caserma della Guardia di Finanza e poi a Ravello, per la sua prima uscita pubblica al Ravello Festival.