Cetara, costiera amalfitana. Tutto pronto per l’inaugurazione della condotta sottomarina

Cetara. Giovedì 29 luglio alle ore 10,30 in piazza Manfredi Nicoletti si tiene la cerimonia di inaugurazione della condotta sottomarina che permette il collegamento dei reflui urbani del Comune di Cetara all’Impianto di Depurazione di Salerno. Si tratta del comparto 6bis del Grande Progetto di “Risanamento ambientale dei corpi idrici superficiali della provincia di Salerno” realizzato dalla Provincia di Salerno grazie al finanziamento della Regione Campania con fondi POR 2014/2020. Saranno presenti il Sindaco di Cetara Fortunato Della Monica, Il Presidente della Provincia Michele Strianese e il Presidente della Regione Campania On Vincenzo De Luca.

“Tutto l’intervento del Grande Progetto – spiega il Presidente della Provincia Michele Strianese – ci consente di migliorare la salubrità e qualità dell’ambiente, con immediati riscontri sulla balneabilità delle coste. La nostra è una provincia a forte vocazione turistica e il risanamento ambientale va a favorire i flussi turistici che, soprattutto in questo momento storico, sono fondamentali per sostenere sviluppo e occupazione. Importantissimo quindi rilanciare il turismo e la valorizzazione delle nostre coste, del nostro mare.

In particolare questi lavori della condotta sottomarina permettono di scaricare i reflui di Cetara non più in mare ma nel depuratore di Salerno, al quale la rete di Cetara ora viene collegata. Si tratta indubbiamente di una delle più grandi opere realizzate in Costiera Amalfitana che porterà all’intero territorio un mare più pulito.

Per questo ringrazio la Regione Campania, in particolare il Presidente On. Vincenzo De Luca che, attraverso i finanziamenti regionali del “Grande Progetto di Risanamento ambientale dei corpi idrici superficiali della provincia di Salerno” ci ha dato la possibilità di realizzare una fondamentale opera di depurazione del nostro mare”.