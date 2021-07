Celebrity Hunted grande finale a Sorrento con la vittoria di Elodie e Miss Keta, Accorsi beccato . Una puntata emozionante e al cardiopalma finita nel mare di Sorrento a “Villa Astor”, la Villa Tritone che fu di Benedetto Croce, di fronte al Golfo di Napoli , un lungo percorso di caccia , ultime tappe dal lazio all’Abruzzo, bellissima Scanno, fino in Campania a Pozzuoli, con tanto di depistaggio per la Reggia di Caserta invece la destinazione era in penisola Sorrentina .

La seconda edizione di Celebrity Hunted è stata messa a disposizione degli utenti di Amazon Prime Video da pochi giorni e già il pubblico si sta spaccando. C’è chi ritiene il reality show di Amazon un po’ troppo falso per essere considerato un “reality”, per l’appunto. La critica principale mossa dai detrattori del programma televisivo è l’impossibilità a nascondersi in maniera credibile visto che i protagonisti sono circondati da fonici, operatori e autori tv. Impensabile, quindi, che qualcuno possa non essere notato se le ricerche vengono effettuate in modo davvero professionale. Il punto però è proprio questo: chi potrebbe realmente pensare che si tratti di una fuga in piena regola?

Come funziona

Il meccanismo è semplice: alcune celebrità devono fuggire per l’Italia cercando di non farsi catturare dal pool di investigatori, che si avvalgono di tecnologie come droni e telecamere per riuscire a stanarli. I concorrenti non hanno soldi in contanti, ma possono prelevare da una carta bancomat. Con un rischio: prelevando denaro, i loro movimenti vengono localizzati.

La prima edizione

A vincere la prima edizione sono state due coppie: quella formata da Francesca Barra e Claudio Santamaria e quella composta da Fedez e Luis Sal.

Il cast della seconda edizione

Il cast di Celebrity Hunted 2 è composto da Diletta Leotta, Vanessa Incontrada, Stefano Accorsi, Achille Lauro con Boss ed Elodie con Miss Keta. Tra le particolarità di questa edizione va ricordato il trasvestimento di Achille Lauro, che anche in fuga non manca di stupire: nel reality show di Amazon Prime Video lo si può vedere anche vestito da sposa.

Chi ha vinto la seconda edizione

Ad essere braccata dagli investigatori per prima è stata Vanessa Incontrada, poi è toccato a Diletta Leotta e quindi alla coppia formata da Achille Lauro e Boss Doms. Stefano Accorsi è arrivato a un soffio dal successo, mentre a vincere la seconda edizione di Celebrity Hunted è stato il duo composto da Elodie e Miss Keta accompagnate da Pino Silvestri da Torre del Greco e poi scappate fra dedali di scale, inseguite da elicotteri e agenti, sono riuscite a raggiungere il motoscafo che le ha portate in fuga..

Davvero divertente e un bel spot