Cava-Maiori, don Gennaro Lo Schiavo portato via dal covid. Ora fa miracoli: chiesta la beatificazione

Il Covid aveva portato via don Gennaro Lo Schiavo, Rettore del Santuario dell’Avvocatella e dell’Avvocata di Maiori, suscitando grande commozione nel cuore di tutti i suoi fedeli e dei sindaci di Cava de’ Tirreni e Maiori.

In quest’ultimo saluto voglio dirgli grazie per l’opera di custodia e valorizzazione del Santuario mariano – aveva dichiarato il sindaco di Maiori, Antonio Capone. Un impegno accorato e tangibile che, anno per anno, lo ha reso meta di un incessante pellegrinaggio verso uno dei luoghi più suggestivi dell’intera Costiera Amalfitana.

Da alcuni giorni, tuttavia, il nome di don Gennaro torna a farsi sentire dopo la clamorosa testimonianza di alcuni fedeli circa una miracolosa guarigione. E’ stato addirittura chiesto “l’avvio del processo di beatificazione del monaco esorcista. Ma bisogna attendere i tempi dettati dalla Chiesa” – ha dichiarato l’Abate ordinario della Santissima Trinità di Cava de’ Tirreni, padre Michele Petruzzelli.