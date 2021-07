Cava de’ Tirreni: Sos ospedale, fratture “vietate” di notte. Ce ne parla Giuseppe Ferrara in un articolo dell’edizione odierna del quotidiano La Città di Salerno.

Gli effetti della carenza di personale medico e paramedico cominciano a farsi sentire all’ospedale “Santa Maria Incoronata dell’Olmo”. Nei giorni scorsi, infatti, è stato disposto il ridimensionamento dell’operatività del reparto di Orto-Traumatologia al solo turno diurno proprio per sopperire alla mancanza di medici e operatori sanitari. L’emergenza era già stata più volte paventata dagli esponenti politici, dalle sigle sindacali e dai comitati cittadini che monitorano la situazione dell’ospedale. Eppure, di fronte alla necessità di garantire i periodi di ferie a beneficio dei pochi operatori disponibili, si è optato per la chiusura del reparto negli orari che sarebbero stati impossibili da coprire. Così, almeno per il resto dell’estate, il reparto sarà operativo esclusivamente dalle 8 del mattino e fino alle 20. Un provvedimento che non è passato inosservato proprio ai membri dei “Comitati Uniti per la difesa dell’ospedale e il diritto alla salute”, che nei giorni scorsi avevano effettuato un sopralluogo al presidio cavese a margine dell’avvio dell’annunciata petizione per la riapertura del reparto di Ginecologia.

«Abbiamo riscontrato – racconta Paolo Civetta , presidente del Comitato – che ci sono problemi non solo al reparto di Orto-Traumatologia per carenza di personale, ma mancano medici anche al Pronto Soccorso e al servizio 118. Eppure, quando in altri plessi dell’Azienda Ospedaliera “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” c’è urgenza di personale, attingono sempre da Cava. Il contrario non si verifica mai». Ragion per cui si è dato impulso ulteriore a quella che è la manifestazione di dissenso che ha preso piede in città. Se, infatti, un paio di settimane fa era stata annunciata una petizione per la riapertura della Ginecologia, sono ora anche altri i motivi che hanno spinto i cittadini a mobilitarsi ulteriormente. Nelle ultime ore, infatti, è partita ufficialmente la raccolta firme e si sta procedendo alla distribuzione nei negozi e nei punti di maggiore aggregazione del territorio, tutta la modulistica necessaria per promuovere la sottoscrizione.