Cava de’ Tirreni: piano da 4 milioni per rivoluzionare i reparti del Santa Maria dell’Olmo, i comitati scalpitano

Il finanziamento totale previsto è di 3 milioni e 908mila euro (di cui 1 milione e 564mila euro per la Terapia intensiva e 2 milioni e 344mila euro per il Pronto soccorso) e comporterà una vera e propria rivoluzione nella struttura cavese. Da progetto, infatti, è stato disposto un ampliamento del piano terra che sarà esclusivamente riservato al Pronto Soccorso, il trasferimento della Terapia Intensiva al primo piano, mentre la Cardiologia e la nuova Utic dovrebbero andare al terzo. In questo caso, però, il condizionale è d’obbligo considerate le recenti disposizioni arrivate dal direttore generale D’Amato in merito alle attività di verifica all’esito delle quali non è escluso che possano esserci cambiamenti. Ed è proprio questa incertezza ad aver spinto i membri dei Comitati Cittadini Uniti a chiedere maggiore chiarezza e soprattutto di rendere noti, nero su bianco, i programmi chel’azienda ha in serbo per l’ospedale cavese.

«Chiediamo che il progetto definitivo/esecutivo trasmesso all’azienda ospedaliera venga pubblicamente portato a conoscenza della cittadinanza – hanno scritto i rappresentanti del sodalizio cittadino, presieduto da Paolo Civetta , in una nota diramata ieri – Si tratta di soldi pubblici ed è giusto che i cittadini sappiano come vengono spesi e con quali modalità. In mancanza di un tale riscontro presenteremo allora istanza di accesso agli atti al fine di toccare con mano il progetto diffonderlo a tutti. Le pubbliche amministrazioni sono soggette al principio di trasparenza di tutti gli atti che compiono e l’accesso accesso agli atti non potrà esserci negato, trattandosi nel caso di specie di un interesse pubblico generale (la salute, appunto) che non va a ledere diritti di soggetti terzi. Ad ogni modo siamo speranzosi che chi di competenza provvederà a fornire un riscontro alle nostre richieste così da non costringersi a intraprendere ulteriori azioni».