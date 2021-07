Cava de’ Tirreni, l’attacco del comitato Dragonea: “La Provinciale diventa una giungla”. Ce ne parla Giuseppe Ferrara in un articolo dell’edizione odierna del quotidiano La Città di Salerno.

Invasa dall’erba e dai rovi la Sp75, la vegetazione è talmente incolta da compromettere seriamente la visibilità in strada, gli arbusti cingono il ciglio e il fogliame arriva fino alla carreggiata. Si riaccendono, così, i riflettori sullo stato in cui versa la provinciale tra Cava e Vietri nonostante sia stata oggetto, proprio di recente, di importanti lavori di manutenzione e messa in sicurezza a seguito di un fenomeno franoso verificatosi a settembre scorso e che aveva reso necessaria l’interdizione del tratto a veicoli e pedoni. Ora, però, il problema è di tutt’altra natura: nonostante la strada sia stata riaperta, infatti, il pericolo per chi la percorre resta considerato che la vegetazione è cresciuta in maniera tale da ostruire completamente la visibilità. A lamentare i disagi riscontrati sono stati gli stessi componenti del Comitato Civico Dragonea che fino a pochi mesi fa si battevano per sollecitare i lavori di competenza provinciale per la messa in sicurezza della strada dopo il fenomeno franoso. «Sono passate due settimane dall’ultima denuncia sporta per il problema visibilità a causa della vegetazione incolta nei pressi del ponticello del santuario