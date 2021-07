Cava de’ Tirreni: “La spesa in campagna”, domenica 11 luglio il mercatino delle aziende agricole

Dalle ore 9.30 alle ore 13.00 in Piazza Amabile sarà possibile acquistare i prodotti a filiera corta delle aziende agricole partecipanti al progetto.

Domenica 11 luglio 2021, in Piazza Amabile a Cava de’ Tirreni (Sa), si terrà il mercatino per la vendita dei prodotti agroalimentari delle aziende agricole aderenti al progetto “La spesa in campagna”, finanziato dal Gal “I Sentieri del Buon Vivere” e promosso da Cia – Confederazione Italiana Agricoltori di Salerno in collaborazione con il Dipartimento di Farmacia dell’Università degli Studi di Salerno per sviluppare i diversi canali della vendita diretta e favorire il processo della filiera corta, ottimizzando le relazioni dirette tra produttore e consumatore.

Patrocinato dal Comune di Cava de’ Tirreni, il mercatino avrà luogo dalle ore 9.30 alle ore 13.00.

Per le famiglie sarà una buona occasione per acquistare prodotti agricoli locali provenienti dall’intero territorio provinciale, come ortofrutta, prodotti freschi e trasformati e prodotti biologici. «L’iniziativa – spiega Gaetano Pascariello, Presidente di CIA Salerno – intende favorire l’incontro diretto tra il consumatore e l’agricoltore-produttore, che “ci mette la faccia” nel senso che è in grado di fornire spiegazioni dettagliate in merito alle specialità legate al territorio di provenienza dei propri prodotti».

Finalizzata anche e soprattutto a sensibilizzare la popolazione sui temi della sostenibilità, rispetto per l’ambiente e formazione sull’alimentazione sana e genuina, “La spesa in campagna” è un bando del Gal “I Sentieri del Buon Vivere” Scrl – Tipologia di intervento 16.4.1 – Cooperazione orizzontale e verticale per creazione, sviluppo e promozione di filiere corte e mercati locali. «Il mercatino rappresenta un canale privilegiato attraverso cui è possibile aumentare la visibilità dei prodotti tipici del territorio, migliorare la conoscenza dei consumatori sulla storia degli alimenti, sulle persone che li hanno prodotti e sui campi da cui provengono, oltre che di promuovere la qualità degli alimenti e la dieta mediterranea», aggiunge Carlo Lanaro, Vice Presidente di CIA Salerno.

Dieci saranno le aziende agricole della provincia di Salerno ad esporre le proprie prelibatezze territoriali (tra cui si ricordano fagioli, carciofi bianchi sottoli, olio evo, piccantolio, limolio, broccoli “Spiert”, datterini gialli, crema di limoni, zafferano, miele, vino e tante altri prodotti): Carmine Cocozza di Auletta (Sa), Casa Iuorio di Palomonte (Sa), De Rosa Silvana di Roccadaspide (Sa), Dell’Orto di Oliveto Citra (Sa), Il Fuco d’Oro di Roccadaspide (Sa), La Caggianese di Caggiano (Sa), Le Querce di Calabritto (Av), Merola Marco di Battipaglia (Sa), Pa.Ser. Sud di Salerno e Perretta Nicola di Auletta (Sa).

Per conoscere meglio le aziende agricole che hanno preso parte al progetto e per scoprire ulteriori dettagli sul progetto è possibile consultare il sito ufficiale https://laspesaincampagna.ciasalerno.it.

Al progetto “La spesa in campagna” hanno collaborato l’agenzia di comunicazione integrata di Cava de’ Tirreni MTN Company, l’Istituto “Roberto Virtuoso” di Salerno, AGS e la Pro Loco “Marcina Città di Cava de’ Tirreni”, presieduta da Umberto Ferrigno che sottolinea la concomitanza con la Giornata Nazionale delle Pro Loco d’Italia che si vivrà domenica 11 luglio: «Come Pro Loco “Marcina Città di Cava de’ Tirreni” il nostro impegno per valorizzare e animare il territorio, promuovere i prodotti tipici, tutelare e salvaguardare le tradizioni è sempre forte. Si tratta di un’azione quotidiana contrassegnata da un viscerale amore per la nostra terra, che quest’anno veicoleremo grazie anche e soprattutto all’iniziativa “La spesa in campagna” promossa dalla Confederazione Italiana Agricoltori di Salerno».