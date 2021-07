Cava de’ Tirreni: la Cittadella della Carità apre le porte ai poveri. Ce ne parla Giuseppe Pecorelli in un articolo dell’edizione odierna del quotidiano Il Mattino.

«La nostra Chiesa ha una storia ricca di umanità. Stasera, con orgoglio evangelico, si aggiunge una perla preziosa che richiama a metterci nuovamente in cammino». Lo dice monsignor Orazio Soricelli, arcivescovo di Amalfi-Cava de’ Tirreni, nell’inaugurare, venerdì sera, alla presenza del sindaco Vincenzo Servalli, del consigliere regionale Francesco Picarone e di don Francesco Soddu, direttore di Caritas italiana, la Cittadella della Carità «Santa Teresa di Calcutta», aperta in piazza Vittorio Emanuele II, nella città metelliana. Il progetto, intrapreso nel 2017 dalla Caritas diocesana, diretta da don Francesco Della Monica, grazie all’arcidiocesi che concesse alcuni locali, rimodernati e riadattati alla nuova funzione, era finalizzato a garantire un luogo dove si potesse dare ascolto e aiuto a chiunque manifestasse necessità non solo economiche. La Cittadella è un centro polifunzionale e accoglie l’emporio, la farmacia solidale, un laboratorio per il recupero degli alimenti, ambulatori medici, un centro d’ascolto. Agli utenti sarà garantito un supporto psicologico o legale. L’arcivescovo Soricelli ricorda le parole che Papa Francesco ha pronunciato, nell’Aula Nervi, il 26 giugno scorso, nel discorso ai membri della Caritas in occasione del cinquantesimo dalla fondazione.



GLI ULTIMI «È bello allargare i sentieri della carità, sempre tenendo fisso lo sguardo sugli ultimi di ogni tempo. Allargare sì lo sguardo, ma partendo dagli occhi del povero che ho davanti. Lì si impara. Se noi non siamo capaci di guardare negli occhi i poveri, di toccarli con un abbraccio, con la mano, non faremo nulla». Accanto al Pastore di Amalfi-Cava è monsignor Antonio Di Donna, Vescovo di Acerra, Presidente della Conferenza episcopale campana e incaricato per la carità dei Vescovi campani: «La Caritas di questa diocesi serve bene i poveri. Cinquant’anni fa la Chiesa italiana si dava tre strumenti per il rinnovamento pastorale: il documento di base per il rinnovamento della catechesi e l’evangelizzazione, il nuovo messale per il rinnovamento della liturgia e un organismo della carità, che è la Caritas, voluta da un grande Papa, che stiamo sempre più riscoprendo, Paolo VI. La Caritas ha come finalità più che l’assistenza anche quello deve fare un’opera di educazione, pedagogica e di promozione. Il rapporto tra Caritas e istituzioni è un tema delicato. Nella pandemia le Caritas hanno scritto una delle pagine più belle della loro storia. L’elemento di interesse che è emerso è stato il rapporto tra Caritas e il Pubblico. La Caritas non vuole avere l’esclusiva dei poveri né si sente concorrenziale con gli enti pubblici, ma si pone in un’ottica di collaborazione».