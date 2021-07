Cava de’ Tirreni, Il medico del monaco santo: «Sempre vicino agli ultimi»

Il medico e il “santo monaco”. Il rapporto di Battimelli con don Gennaro andava ben oltre quello professionale. «Parlavamo spesso di fede e del mondo che cambiava – spiega – Era un uomo vero, un santo monaco, un sacerdote che ha lasciato un vuoto incolmabile non solo in me ma anche nei suoi tantissimi figli spirituali e nei suoi confratelli. Nonostante siano trascorsi più di quattro mesi dalla sua dipartita c’è ancora tanta gente che lo ricorda con affetto e stima. Col passare del tempo, la sua figura carismatica non è stata per nulla dimenticata. Di lui la gente comune ricorda l’impegno di uomo di Chiesa, vicino agli ultimi ed alle persone sofferenti. Il suo amore per il prossimo esaltano ancor di più la figura di questo monaco benedettino di origini cilentane».

La riedificazione dell’Avvocatella. Era un grande mariologo, fu proprio dom Gennaro a riedificare il Santuario dell’Avvocatella, poco distante dal centro cittadino, da tutti riconosciuto un faro di spiritualità mariana. Numerose le pratiche religiose che si svolgevano in questo luogo santo: il primo sabato del mese funzione per gli ammalati con processione di Gesù Sacramentato sul piazzale, l’adorazione notturna a Gesù Eucarestia dalle 21,30 alle 24 con celebrazione della Santa Messa di Riparazione, la processione penitenziale con la Madonna di Fatima, le Messe serali e le processioni con fiaccolata ed ogni quarto venerdì del mese la solenne Via Crucis nella “Piccola Fatima”. Un miriade di iniziative che raccoglievano migliaia di pellegrini devoti della Vergine. «L’Avvocatella, la realizzazione della piccola Fatima e le tante opere caritatevoli che avevano come punto di riferimento dom Gennaro sottolinea Battimelli – sono iniziative materiali e manifestazioni esterne che possono essere racchiuse in un lasso di tempo relativamente ampio ma bisogna evidenziare e riconoscere che ancor di più hanno valore l’impegno cristiano di questo benedettino perpetrato nel corso della sua vita di monaco, l’opera caritatevole a favore del prossimo, l’aiuto donato a tantissimi nella ricerca della salvezza dell’anima e nella riconciliazione dello spirito e del cuore, attraverso la Vergine Santissima che dom Gennaro definiva mediatrice universale di tutte le grazie». E poi la sua attività di esorcista, funzione espletata per molti anni: «Non bisogna caricare questo ruolo di un eccessivo significato – dice Battimelli – Non è nient’altro che una invocazione della potenza di Maria contro il male demoniaco, che ai nostri giorni vuol dire divisione, peccato, smarrimento spirituale. La devozione mariana in cui s’è speso il santo monaco per l’intera vita non è altro che una donazione completa filiale e tenera alla Madre Celeste».