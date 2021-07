Cava de’ Tirreni. Gli appartamenti sequestrati al boss passano al patrimonio comunale. Ce ne parla Giuseppe Ferrara in un articolo dell’edizione odierna del quotidiano La Città di Salerno.

Gli appartamenti sequestrati al boss passeranno al patrimonio comunale. L’amministrazione guidata dal sindaco Vincenzo Servalli ha espresso il proprio interesse all’acquisizione dei tre alloggi che nel 2009 l’autorità giudiziaria aveva sequestrato al boss Domenico Lamberti e ai suoi eredi. Si tratta di due alloggi in piazza Abbro (rispettivamente di 100 e 57 metri quadri), all’interno del noto Palazzo del Giudeo, e d’un altro appartamento in via Martiri della Resistenza (di circa 50 metri quadri). La decisione è arrivata a margine di una serie di richieste pervenute dall’Anbsc, l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati alla criminalità organizzata, alla cui gestione sono affidati gli alloggi in questione.

Lo scorso gennaio, infatti, proprio l’Anbsc aveva chiesto al Comune di disporre un sopralluogo finalizzato alla verifica dello stato di occupazione degli immobili, della loro manutenzione e della conformità urbanistica dei luoghi rispetto ai titoli abitativi rilasciati. Contestualmente era stato chiesto al Comune di produrre una manifestazione di interesse all’acquisizione. Richiesta alla quale il sindaco Servalli non ha tardato a dare risposta confermando, già ad aprile, la volontà di acquisire al patrimonio i tre alloggi, in linea con quanto fatto in passato con casi analoghi. Le unità immobiliari erano di proprietà del noto imprenditore Domenico Lamberti , detto Minì o’ Mericano , morto a luglio del 2019. Dieci anni prima, nel 2009, all’epoca del sequestro degli immobili, Lamberti era stato condannato in via definitiva, con una sentenza della Corte di Cassazione, a cinque anni e sei mesi di reclusione per associazione a delinquere di stampo mafioso. Negli anni, poi, erano stati diversi i beni intestati o riconducibili a Lamberti per un valore di circa cinque milioni di euro.