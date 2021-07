Cava de’ Tirreni: giallo sull’imprenditore morto in casa, i carabinieri sequestrano il cellulare. Ce ne parla Simona Chiariello in un articolo dell’edizione odierna del quotidiano Il Mattino.

Ancora avvolta nel mistero la morte dell’imprenditore cavese, avvenuta sabato scorso nella sua abitazione nel centro di Cava. Non è ancora stato fissato il giorno dell’autopsia ma l’incarico verrà conferito domani: gli esami saranno rivolti ad accertare le cause del decesso. A quanto si apprende, i carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore che hanno avviato le indagini, sarebbero intervenuti subito dopo l’arrivo dei sanitari del 118, allertati dall’amico della vittima che era con lui al momento del malore. I medici hanno parlato di decesso, avvenuto per arresto cardiaco, ma ci sarebbero degli elementi, rinvenuti nello stesso appartamento a spingere i militari prima ed il magistrato ad accertare la causa della morte con la richiesta dell’autopsia. Sul luogo della tragedia è accorso anche il figlio ventenne che secondo alcune testimonianze, sarebbe rimasto sotto choc per l’accaduto. I carabinieri avrebbero ascoltato l’amico che avrebbe riferito dell’accaduto e degli ultimi momenti di vita dell’imprenditore cavese. Sentiti anche i familiari ed alcuni vicini che sarebbero stati richiamati dalle urla di disperazione. Nel corso del sopralluogo, i carabinieri avrebbero anche trattenuto il telefono cellulare. Resta però ancora tutto avvolto nel silenzio. La famiglia e gli inquirenti sono alla ricerca della verità. L’imprenditore, noto in città come a Salerno e Roccaraso, appartenente alla cosiddetta Cava bene è morto per cause naturali o per altre circostanze. Al momento, i militari escludono qualsiasi tipo di violenza. Per avere altre risposte bisogna attendere l’autopsia. Intanto amici e parenti sono chiusi nel silenzio e nel dolore per una scomparsa improvvisa. L’imprenditore era da tutti considerato una persona sempre disponibile ed allegra.