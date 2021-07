Cava de’ Tirreni: Ferrara, il 51enne accusato di estorsione e usura nei confronti del benzinaio suicida, si difende

Ferrara ha sostenuto non solo di non essere stato l’usuraio di Paolino ma di aver mantenuto con lui rapporti amicali. La difesa dovrebbe presentare nelle prossime ore istanza di Riesame dell’ordinanza e così potrà avere a disposizione tutta la documentazione per meglio chiarire ogni punto delle ipotesi accusatorie, molto gravi nei confronti del principale indagato. Al momento, le indagini contestate all’imprenditore metelliano sono quelle di usura ed estorsione nei confronti di Paolino e poi dell’intestazione fittizia di alcune società a familiari. Nell’inchiesta, però, emerge un quadro che non fa parte delle contestazioni ma che potrebbe essere più chiaro all’indomani dell’acquisizione, da parte della difesa, della documentazione che ha determinato il gip del tribunale di Salerno all’arresto di Ferrara e al sequestro delle quote societarie di attività che ricado all’interno dell’area di servizio che un tempo gestiva Paolino.

Grande parte avrà nell’intera procedura giudiziaria anche il contesto in cui è maturato il suicidio di Paolino, uomo in grande difficoltà, non solo economiche ma anche personali, stretto nella morsa dei debiti a più usurai, frutto del vizio soprattutto del gioco, che aveva “mangiato” perfino una vincita di novantamila euro che aveva realizzato nel 2010 e aveva creato in pochi anni debiti per un’altrettanta somma di denaro. L’avvocato Sorrentino è già pronta per un ricorso al Riesame per una misura cautelare più lieve.