Cava de’ Tirreni: discussione in aula sul futuro dell’ospedale

Si parlerà in primis della situazione dell’ospedale “Santa Maria Incoronata dell’Olmo” e dei tempi per effettuare gli attesi lavori di riqualificazione del plesso cavese (finanziati per un importo di quasi 4 milioni di euro e che prevedono una riorganizzazione dei reparti) dopo che, il mese scorso, è stato finalmente riaperto il reparto di Rianimazione e Terapia Intensiva. I consiglieri chiederanno maggiori dettagli su quello che è il primo lavori e l’avvio dei cantieri mentre altre precisazioni saranno richieste in merito alla carenza di personale e la necessità di reclutare nuove figure sia mediche che infermieristiche.

All’ordine del giorno anche l’inquinamento ambientale e la necessità di intraprendere azioni ecofriendly a tutela della qualità dell’aria che si respira in città. Tra le altre cose, anche lo stato in cui versano le aree pubbliche attrezzate a verde della città e gli spazi riservati ai più piccoli. A preoccupare è lo stato in cui versano le giostrine di villa Schweter, ad oggi interdette a causa di un contenzioso con la società che si occupa della gestione del parco, e che soprattutto necessitano di urgenti lavori di manutenzione.