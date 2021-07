Cava de’ Tirreni: Comune “chiuso per ferie”, servizi essenziali garantiti

Sarà garantita la presenza di un dipendente per la spedizione della posta urgente. Ok pure al funzionamento dell’Ufficio Notifiche, dalle 9 alle 12. Servizi Sociali, sarà assicurata la presenza in servizio di un dipendente reperibile in caso di urgenze. Un dipendente, reperibile in caso d’urgenze, all’interno dell’Ufficio di Piano. Al Servizio manutenzione sarà assicurato un presidio operativo tecnico per le attività manutentive. Per quelli cimiteriali, ok al regolare funzionamento degli uffici, con i consueti orari di apertura al pubblico.

La polizia municipale, ovviamente, assicurerà il regolare funzionamento degli uffici e delle attività di competenza del sesto settore. Servizio Elettorale: sarà garantito il regolare funzionamento con i consueti orari di apertura al pubblico per i soli servizi essenziali ed urgenti nei giorni feriali e per gli adempimenti con carattere di urgenza. Al Servizio Anagrafe, invece, sarà garantito il regolare funzionamento con i consueti orari di apertura al pubblico, per i soli servizi essenziali ed urgenti e per gli adempimenti con carattere di urgenza dello Stato Civile.

Fonte La Città di Salerno