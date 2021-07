Cava de’ Tirreni, chiude la piscina: «Porzio non c’entra».

In riferimento all’articolo pubblicati su queste pagine il 22 giugno scorso, relativo allo sfratto della piscina comunale di via Palumbo a Cava de’ Tirreni, l’avvocato di Giuseppe Porzio, Claudio Russo, fa sapere che il suo assistito «non è socio della “Porzio Sport Management” ed è stato erroneamente citato nell’articolo de quo. Tale citazione – soggiunge – , oltre che riportare elementi non veri, crea un danno di immagine al signore Giuseppe Porzio che viene accostato ad una vicenda alla quale è assolutamente estraneo», scrive il quotidiano La Città di Salerno.