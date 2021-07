Cava de’ Tirreni: cambia la viabilità in alcune zone del centro, su viale Crispi torna il doppio senso. Ce ne parla Valentino Di Domenico in un articolo dell’edizione odierna del quotidiano Il Mattino.

Cambia la viabilità in alcune zone del centro. A partire da lunedì 19 luglio, infatti, torna il doppio senso di circolazione su viale Crispi. Il nuovo dispositivo di circolazione rientra in una più ampia sperimentazione che prevede l’allargamento della zona a traffico limitato anche su via Cuomo, durante i fine settimana a chiusura dei negozi di vicinato, così da avere una nuova isola pedonale che comprende tutta l’area di piazza Abbro e si collega con il parco comunale Falcone e Borsellino. Il dispositivo dell’area pedonale sarà valido dalle 20,30 del sabato fino alla mezzanotte della domenica ed il periodo di sperimentazione va dal 24 luglio al 21 settembre. «Il nuovo dispositivo afferma l’assessore alla viabilità, Germano Baldi consente, prima di tutto, di garantire maggiore sicurezza e vivibilità in un’area di grande criticità per l’ingente afflusso di persone in piazza Abbro che, soprattutto nei fine settimana, è causa di rallentamenti del traffico veicolare dovuti al continuo attraversamento stradale di pedoni. Inoltre, consente anche la possibilità di maggiori spazi alle attività della movida e l’abbassamento dell’inquinamento ambientale dovuto al traffico che potrà essere più scorrevole». Non mancano le polemiche sia tra i commercianti, che lamentano l’eliminazione di posti auto, che tra i consiglieri comunali di opposizione che invece contestano il mancato coinvolgimento nella decisione.