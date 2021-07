Cava de’ Tirreni: auguri alla Dott.ssa Federica Di Giovanni per la laurea magistrale in “Governance dell’emergenza”, Scienze della Politica. Infiniti auguri alla Dott.ssa Federica Di Giovanni, figlia del nostro collaboratore Antonio, per la sua Laurea Magistrale in “Governance dell’Emergenza”, appartenente alla Classe delle Lauree Magistrali in Scienze della Politica, con la tesi su “La protezione umanitaria nella costituzione repubblica” che le è valsa il massimo dei voti.

Anche noi di Positanonews ci uniamo alla gioia del momento, ed auguriamo a Federica di essere sempre felice come in questo giorno, consci che questo sarà solo uno degli innumerevoli successi che raggiungerà nel corso della sua vita.

Auguri!