Cava de’ Tirreni “amianto free”: smantellati i tetti dei container post-terremoto, ora la riqualificazione delle sette aree dopo 41 anni

«Un lavoro enorme sotto l’aspetto economico, progettuale e sociale – ha spiegato il vicesindaco Nunzio Senatore – . Tutto è iniziato con il trasferimento di tutti gli occupanti, la ricerca delle fonti di finanziamento, la demolizione e la trasformazione urbanistica delle aree. In tutti i campi sono state realizzate opere e progetti di recupero urbanistico, sociale ed ambientale. Alla Maddalena è stata finanziata, con oltre 6,5 milioni di euro, la realizzazione di un parco innovativo per le tecniche costruttive e per l’aspetto sociale e di inclusione ». Per quanto concerne gli altri campi dismessi e bonificati, invece, si prevede la realizzazione di un parco giochi attrezzato per le esigenze dei bambini con difficoltà motorie a Santa Lucia; un’area verde con parcheggio a servizio del futuro Palaeventi alla frazione di Pregiato, mentre è già stata realizzata ma è in attesa di collaudo e apertura la tendostruttura Pala-Pittoni alla frazione Sant’Arcangelo che sarà destinata agli sport minori (calcio a cinque, pallavolo, basket).