Caterina Balivo decolletè da urlo a mare fra Capri e Positano, poi da Don Alfonso per tifare l' Italia. La Balivo stupenda e sensuale nell'isola del Golfo di Napoli perla della Campania ha trascorso la maggior parte della sua vacanza e si è fatta ammirare e non poco...

"Non può aumentare solo la pancia" ha risposto Caterina facendo riferimento a un seno sempre più prosperoso. E a chi le chiede se ha ricorso al chirurgo plastico risponde ancora con ironia": "Si l'ho rifatto... con il cibo".

Non è la prima volta, infatti, che i followers mettono in dubbio la naturalità del seno della Balivo. La quale, intanto, si gode le vacanze in attesa di conoscere le decisioni della Rai sul suo futuro lavorativo. Dopo un anno di paura, sembra pronta per tornare in tv.

Dalla Penisola Sorrentina, dove ha poi seguito la finale dell'Italia con l' Inghilterra, da Don Alfonso a Sant'Agata , fra Sorrento e Massa Lubrense, alla perla della Costiera amalfitana, dove è andata con Mario Iaccarino, mezzo positanese oramai, anche se nella foto postata su instagram alle spalle si vede Amalfi, Atrani e Ravello...

Insomma la Balivo sembra essersi ripresa dallo stress che la ha fatta rallentare un pò...