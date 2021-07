Castellammare, tamponamento a catena traffico da e per Sorrento. L’incidente , con tamponamento a catena, è avvenuto sull’Autostrada A3 Napoli Salerno, sul tratto Castellammare di Stabia – Pompei, questo ha provocato traffico da e per la Penisola Sorrentina, ma anche Gragnano e area Monti Lattari. Al momento non sappiamo altro. L’incidente è avvenuto all’incirca alle 19 , presumibilmente crediamo che dopo le 21 dovrebbe liberarsi la strada.