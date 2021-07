Castellammare: questa mattina il varo del troncone e inaugurazione, ma la bottiglia non si rompe

E’ stato completato il varo del troncone di nave, che ha visto la luce nello stabilimento Fincantieri di Castellammare di Stabia. Il video spettacolare in cui era stato varato il troncone, tuttavia, è stato annullato dallo stupore successivo al momento del “battesimo”. Sganciata la bottiglia, questa colpisce il colosso in ferro almeno 10 volte senza rompersi, scatenando malcontenti tra gli operai che speravano in una rottura dello spumante in segno di buon auspicio.

Nei giorni scorsi c’era stata agitazione per il rinvio con gli operai del cantiere navale che chiedono al gruppo di Trieste investimenti per ammodernare il cantiere stabiese con la costruzione di un bacino che consenta di varare navi di grandi dimensioni. Il varo era stato previsto la settimana scorsa, ma le proteste delle maestranze, che temono per il futuro del cantiere non garantivano le condizioni di sicurezza necessarie.