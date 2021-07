Castellammare, encomio per il dipendente delle autostrade che salva una donna da malore per caldo

Castellammare di Stabia ( Napoli ) Si accorge che una donna si sente male. Fa caldo e la situazione nell’area di servizio diventa difficile. Soccorre la signora con un massaggio cardiaco e riesce a salvarle la vita, in attesa dell’arrivo dell’ambulanza. Encomio dell’azienda per lo stabiese Catello de Rosa. Il dipendente della “Strada dei Parchi”, ente che si occupa del percorso autostradale che va da Roma a Teramo, il 9 luglio riesce ad uscire egregiamente da una difficile situazione di emergenza. Il dirigente dell’ufficio risorse umane gli scrive una lettera per ringraziarlo a nome di tutti.