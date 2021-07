Castellammare e Vico Equense a lutto per Libero De Rienzo, qui aveva interpretato Siani

Castellammare di Stabia e Vico Equense in provincia di Napoli, erano state location per il film su Giancarlo Siani.A a Castellammare c’era la redazione del Il Mattino principale quotidiano della Campania dove Siani lavorava, senza essere giornalista ancora, e a Vico Equense aveva il suo luogo d’elezione e l’amore e qui ha girato De Rienzo prematuramente scomparso oggi .

Dal comune al centro antico, Castellammare era stata il set per il film di Siani, che ha consegnato alla storia del cinema Libero De Rienzo. La città, che si è prestata come location per girare alcune scene del film sostituendo Torre Annunziata, è a lutto per la morte dell’attore colto da infarto e scomparso improvvisamente a 44 anni. Scrive il sindaco Cimmino: “Addio Libero e grazie per la tua interpretazione di Giancarlo Siani. La morte di un grande attore a soli 44 anni mi lascia senza parole. Libero De Rienzo aveva la mia stessa età. Negli anni scorsi era stato proprio qui a Castellammare di Stabia per recitare in Fortapàsc. Diverse scene sono state girate proprio nell’aula consiliare di Palazzo Farnese, restaurata per l’occasione. Una pellicola che resterà nell’immaginario collettivo per aver mostrato a tutti il giornalista-giornalista che lottava ogni giorno contro la camorra che affossa i nostri territori. Grazie Libero”.