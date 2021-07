Castellammare di Stabia si trasforma in un set cinematografico per le riprese del film “Rosanero”

Castellammare di Stabia. Il centro della città si trasforma in un set cinematografico per le riprese del fil “Rosanero” le cui scene saranno girate tra il lungomare e piazza Unità di Italia nonché le strade secondarie nei dintorni. Protagonista l’attore Salvatore Esposito di Gomorra dove interpretava il ruolo di Genny Savastano.

Il sindaco Gaetano Cimmino, in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, scrive: « Ciak, si gira. Sono iniziate oggi le riprese del film “RosaNero”, prodotto per Sky da 11 Marzo Film di Matteo Levi e Vision Distribution, che ha scelto di realizzare il set a Castellammare di Stabia. Un ringraziamento a Film Commission Regione Campania. Un’opportunità importante di marketing territoriale, che ci vede protagonisti per far conoscere all’Italia intera quanto è bella la nostra città».