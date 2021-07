Castellammare di Stabia, la denuncia: ponte delle Terme a rischio crollo. Ce ne parla Vincenzo Lamberti in un articolo dell’edizione odierna del quotidiano Metropolis.

Una serie di foto che mettono in evidenza le condizioni di logoramento delle strutture portanti del Ponte delle Terme di Stabia. A lanciare l’allarme, ieri mattina, con un post sui social è stato il capogruppo di LeU, Tonino Scala che ha annunciato di “aver appena scritto al Sindaco e agli assessori al ramo. La vicenda è seria. Bisogna intervenire subito”. Le parole preoccupate dell’ex candidato a sindaco mettono in evidenza una situazione che, per certi aspetti, è sotto gli occhi di tutti: “Il ponte che collega il parco idropinico con il complesso termale è danneggiato – scrive Scala – fate presto prima che sia troppo tardi. La vicenda è seria come dimostrano le foto”. In quegli scatti si vede come la parte in muratura del ponte si sia sbriciolata mettendo in evidenza, invece, le parti in ferro che appaiono in tutta la loro evidenza. Scala si dice preoccupato anche perché sono diverse le segnalazioni arrivate in questi giorni da parte di cittadini e residenti che, camminando da quelle parti, hanno notato lo stato di degrado del Ponte.

“Al di là delle differenze politiche, dello scontro e della dialettica abbiamo il diritto dovere di intervenire prima che ci scappi il morto. Non sono un tecnico, ma da quel che vedo la parte della suola della trave, ossia l’appoggio dei templi prefabbricati, è estremamente degradata” le parole del consigliere d’opposizione. Che mette in evidenza tutti i punti che, secondo lui, andrebbero immediatamente controllati: “Si vedono le armature, attaccate dall’ossidazione con diffusa corruzione. L’appoggio vicino al pilastro è seriamente degradato ed estremamente pericoloso” scrive Scala. È ovvio che in vicende del genere il ricordo vada subito alla tragedia del Morandi, il ponte di Genova che collassò il 14 agosto del 2018 portando con sé la vita di 43 innocenti. Chiaro che le situazioni sono diverse.

Sul ponte delle Terme transitano pochissime auto, ma è pur vero che la struttura impegna la carreggiata stradale di uno dei tratti più trafficati della città. Quello che dalla Panoramica conduce al centro. “Come abbiamo potuto notare in altre tristi vicende, in questi casi non ci sono segni di preavviso, il ponte potrebbe collassare improvvisamente, è tipico di queste situazioni.

Chiedo al Sindaco, all’assessore, al dirigente dell’Ufficio tecnico un sopralluogo ed un intervento ad horas. Mi auguro che le mie siano solo preoccupazioni” conclude Scala. E che non siano preoccupazioni inutili lo dimostra il fatto che, ieri, il sindaco ha immediatamente disposto un sopralluogo dell’ufficio tecnico.

Il Ponte delle Terme di Stabia è una struttura che collega la parte dell’impianto del Solaro alla strada che porta a Castellammare. Dalle foto che, ieri mattina, il capogruppo di LeU, Tonino Scala, ha pubblicato, si evidenziano fenomeni corrosivi molto importanti.

La parte del cemento appare evidentemente consumata mettendo in evidenza le parti in ferro di tutta la struttura.