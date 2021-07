Capri, funicolare guasta e autobus pieno: è questa la causa della tragedia? Ecco la dinamica

L’autobus precipitato nel vuoto era di ritorno dal porto di Marina Grande, in direzione centro di Capri. L’autista ha improvvisamente perso il controllo finendo fuori strada, per poi precipitare per una ventina di metri. Questa è la dinamica dell’incidente costato caro al conducente, che pare sia morto sul colpo.

La pericolosa curva a gomito – forse percorsa a velocità sostenuta – non ha lasciato scampo al mezzo di linea che purtroppo era colmo di gente a causa di un disservizio della funicolare. In molti si stanno chiedendo se potesse essere proprio questo uno dei fattori scatenanti del terribile incidente, che ha fatto rabbrividire tutt’Italia. Tuttavia, si tratta di pure ipotesi riguardo il disastro, sul quale la Procura di Napoli ha già aperto un fascicolo d’inchiesta per i dovuti accertamenti del caso