Capri, ritorna l’incubo truffe: vittima del raggiro un’anziana donna

Capri, anziana truffata da un finto corriere.

Una finta consegna di un pacco costa ad un’anziana signora soldi e oggetti preziosi.

Anche a Capri, purtroppo, si affaccia un nuovo incubo per le persone anziane, dopo quello delle truffe telefoniche messe a punto simulando di essere parenti in pericolo che esigevano un immediato versamento di denaro.

Torna, infatti, di attualità il raggiro che prevede il finto nipote contattare la nonna per preannunciarle la consegna di un pacco con pagamento in contanti, come si legge anche dalle pagine del quotidiano Metropolis.

La povera vittima, un’anziana donna isolana, dopo aver ricevuto la telefonata di quello che credeva suo nipote, ha aperto la porta a un falso corriere

che le ha recapitato quanto il suo complice aveva annunciato al telefono.

E per riceverlo la nonnina ha elargito soldi e preziosi, si parla di varie centinaia di euro e qualche oggettino in oro, su suggerimento del falso nipote, mentre la confezione- regalo ricevuta si è rivelata essere il classico “paccotto”.

I familiari della vittima hanno presentato denuncia, nella speranza di poter risalire agli autori.

Ora il pericolo si affaccia di nuovo, questa volta con finti pacchi e falsi nipoti e in particolare per gli anziani, e sulla terra dei Faraglioni è partito l’appello alla cittadinanza che nel caso ci si imbatta in situazioni che destano o sospetti, la raccomandazione è di segnalare, immediatamente, a chi di dovere, l’accaduto. Di recente anche in penisola sorrentina, sono state presentate diverse denunce ai carabinieri e ai poliziotti. Numerosi gli anziani che hanno subito truffe anche da diverse migliaia di euro.

Uno dei raggiri più “cospicui” degli ultimi tempi vide una donna di Marina Grande consegnare -con soldi e oggetti preziosi -una somma di decine di migliaia di euro a un finto corriere.