Capri, la tragedia non ferma i turisti: nel weekend 15mila sbarchi. Ce ne parla Marco Milano in un articolo dell’edizione odierna del quotidiano Metropolis.

Capri cerca di ripartire. L’isola azzurra, ieri, a due giorni dalla tragedia, si è presentata con la consueta cartolina di località turistica tout-court tra arrivi del sabato e sbarco di trolley, gente in mise balneare, piazzetta “colorata” dal look estivo dei tanti vacanzieri che per un comodo breakfast erano seduti ai tavolini del salotto del mondo, struscio per uno shopping di metà mattina prima della “discesa” al mare e ritorno nella piazza ombelico dei cinque continenti per il consueto aperitivo, maxi-yacht intorno ai Faraglioni. A leggere i dati del fine settimana, tra venerdì e le prime ore di sabato, sono sbarcati a Capri quasi 15mila passeggeri. Insomma: uno scenario da tutto esaurito di una meta vacanziera ambita e gettonata che, aldilà della complessità che sta condizionando il mondo da un anno e mezzo a questa parte, sembra vivere giorni di apparente normalità. E a confermare i consolidati cliché anche quello di terra dei vip e amata dai volti noti del mondo dello spettacolo e dello sport come, per esempio, per il break di queste e delle scorse ore tra isola e costiera di due grandi divi (ex) del calcio mondiale del calibro di Alessandro del Piero e David Beckham. Il numero 10 della Juventus della prima striscia di scudetti e della Nazionale campione del mondo 2006, oggi più cittadino americano che italiano si sta concedendo qualche giorno di vacanza tra Capri con trasferte via mare per un “pranzo sull’acqua” nelle vicine Nerano e Recommone.

Le serate capresi, invece, per Del Piero sono templi della gastronomia isolana, i ristoranti “Aurora” e “Da Paolino”, eleganti ed esclusivi ritrovi storici della buona tavola per il gotha mondiale che si ferma per una sosta sullo scoglio caro all’imperatore Tiberio. Sotto la limonaia di Palazzo a Mare “Da Paolino” ha trovato rifugio anche Beckham che sfoggiava un’isolita chioma biondo platino. E intanto tornano in questo weekend anche i matrimoni lussuosi ed esclusivi a bordo mare.