Capri, Ischia, Positano , Minori e la Costa d’ Amalfi su Linea Blu: tradizioni, paesaggio e storia su Rai 1 – GUARDA IN DIRETTA

Oggi in tv, sabato 3 luglio, torna l’appuntamento su Rai1, a partire dalle ore 14, con Linea Blu. Dopo aver esplorato il fiume Flumendosa sette giorni fa, Donatella Bianchi raggiunge il Golfo di Napoli per visitare Capri ed Ischia. Luoghi caratterizzati da paesaggi incantevoli. La conduttrice visita Capri per raccontare ai telespettatori, non solo le sue bellezze ma anche le sue fragilità.

A iniziare dalla pesca eccessiva e prolungata dei datteri di mare che ha contribuito a devastare i Faraglioni, che sono il simbolo dell’Isola. I Faraglioni di Capri, infatti, sono celebri in tutto il mondo e attirano ogni anno migliaia di turisti, anche stranieri. Si tratta di tre picchi rocciosi, posizionati nella zone sud-orientale dell’Isola, che possono essere ammirati dai giardini di Augusto. Donatella Bianchi cerca di comprendere quali misure stanno mettendo in atto le Istituzioni per contrastare il fenomeno. Ma anche per tutelare il luogo come accade nelle Aree Marine Protette. Per tale ragione spiega quale iter devono seguire le riserve naturali per diventare, appunto, “protette”.

E ancora oltre alla celebre Piazzetta di Capri, i turisti possono visitare Villa San Michele, La Certosa di San Giacomo. Ma anche la Grotta Azzurra di Capri, lunga 60 metri e situata all’interno della scogliera. Dopo aver visitato Capri, Donatella Bianchi si sposta ad Ischia. Si tratta della più grande dell’arcipelago delle isole Flegree. E’ di origine vulcanica e conta oltre 60.000 abitanti. Qui il conduttore incontra un pescatore che dopo aver catturato i pesci, preferisce rigettarli in mare. Ischia è inoltre conosciuta per le acque termali ricche di minerali che sono in grado di curare (o alleviare) le malattie respiratorie. Ma anche i reumatismi e le dermatiti.

Dal Golfo di Napoli a quello di Salerno le bellezze della Campania Covid free e la Costiera amalfitana

Entusiasta il Primo Cittadino di Minori, in Costiera Amalfitana, Andrea Reale, e l’Amministrazione Comunale

Minori Città del Gusto e la stupenda Costa D’Amalfi oggi su RAI 1 dopo il tg.delle 13,30 protagonista di Linea Blu. Paesaggio, tradizioni, storia peculiarità di una terra Patrimonio dell’UNESCO. Minori va OLTRE all’insegna della produttività. Buona visione – hanno fatto sapere ai propri concittadini.

