Capri, in allerta, troppi turisti positivi al Covid-19, si rischia come a Mikonos?

Capri, incubo nuovi positivi, si rischia come a Mykono?

Si registrano nelle ore odierne altri casi di positività tra i turisti, arrivati nell’isola.

Sono tutti in isolamento «dorato» nei propri alloggi i turisti risultati positivi durante lo scorso fine settimana a Capri. Agli undici casi inizialmente individuati con i test molecolari effettuati dalla Asl ieri se ne è aggiunto un dodicesimo mentre si registrano già le prime negativizzazioni, come si legge stamane dalle prime pagine del quotidiano, Il Mattino.

Per quanto riguarda i trasferimenti programmati in terraferma, presso il Covid residence dell’ospedale del Mare nell’ambito del protocollo Capri Covid free, la Asl sta lavorando per riattivare la struttura di Napoli est ferma da mesi. Nella giornata di oggi dovrebbe essere definito l’iter.

Intanto il dipartimento di prevenzione della Asl Napoli 1 e il distretto sanitario di Capri sono in allerta massima. Si susseguono le telefonate e le indagini sui contatti stretti e anche occasionali di ciascun turista procedendo a ritroso su tutte le attività svolte nel corso dei precedenti giorni, risalendo fino a 10-14 giorni rispetto al test. A destare le maggiori preoccupazioni è l’intenso e articolato itinerario disegnato in particolare da uno dei turisti contagiati, un italiano che ha girato decine di bar e ristoranti dell’isola, salito in funivia più volte e che è anche rientrato una sera a Napoli per una cena in un rinomato ristorante. Tutti esercizi avvisati dalla Asl per l’ulteriore tracciamento.

Per almeno uno dei turisti, infine, vaccinato con doppia dose eppure contagiato (da asintomatico o paucisintomatico) si sospetta una delle varianti a maggiore contagiosità. Si procede con decine di tamponi lungo la catena dei contatti ma non emergono preoccupazioni né da parte della Asl né delle amministrazioni di Capri e Anacapri che anzi sottolineano come la rete dei controlli abbia funzionato alla perfezione.