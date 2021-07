Capri, importanti lavori per il ripristino del tornante di scale che porta al belvedere di Piazzetta delle Noci

Capri. Non si ferma l’impegno dell’Amministrazione del Sindaco Marino Lembo nel recupero e valorizzazione dei luoghi di maggior pregio paesaggistico e culturale del Comune, come riporta in un post su Facebook il “Movimento Capresi Uniti”.

Con Determina n. 73 del 19 luglio scorso sono stati decisi importanti lavori che riguardano il ripristino del tornante di scale che porta al Belvedere Piazzetta delle Noci. I lavori prevedono tra l’altro la demolizione dell’attuale percorso con riconfigurazione e realizzazione di una nuova rampa; la realizzazione di impianto elettrico con illuminazione segna passo e picchetti alla base dei Pini Marittimi; la realizzazione di baulato caprese; la realizzazione di una balaustra in pali di castagno oltre che il ripristino della vegetazione esistente sul lato Est e un’adeguata segnaletica con targhe in maiolica.