Capri, il cordoglio della Croce Rossa Italiana e della Mobility Amalfi Coast di Positano per la morte di Emanuele Melillo

Sono tantissimi i messaggi di cordoglio per la tragica scomparsa del 33enne Emanuele Melillo, l’autista del minibus precipitato questa mattina a capri. Tra i tanti riportiamo quello di Francesco Rocca, Presidente della Croce Rossa Italiana di cui Melillo era volontario: «Il tragico incidente di Capri ci ha portato via un volontario del Corpo Militare Volontario CRI, il giovane autista Emanuele Melillo. A nome di tutta la Croce Rossa esprimo le più sentite condoglianze ai familiari e ai colleghi di Emanuele. Voglio ringraziare i volontari della Croce Rossa Italiana – Comitato di Napoli per aver preso parte ai soccorsi di queste ore».

Cordoglio anche da Positano nelle parole di Antonino Rianna della Mobility Amalfi Coast: «Vicino alla famiglia dell’autista deceduto e alle famiglie delle persone coinvolte nell’incidente a Capri, vicino anche all’azienda».