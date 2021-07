Capri, fioccano le multe per le imbarcazioni in sosta nei pressi dei Faraglioni

Capri. I carabinieri nella giornata di oggi hanno effettuato dei controlli serrati nelle acque dell’isola azzurra sia per disciplinare il transito delle imbarcazioni che per monitorare la sosta selvaggia al largo dei Faraglioni, elevando diverse multe a chi aveva ormeggiato il proprio natante nelle acque intorno ai famosi Faraglioni. I carabinieri, con un megafono, hanno fatto allontanare tutte le imbarcazioni che si dirigevano verso i Faraglioni facendo rispettare l’apposita ordinanza (n. 15/2014) con la quale – come riporta “Il Corrierino” – si vieta la sosta, l’ormeggio e la balneazione lungo quel tratto di costa e impone di sostare con la propria imbarcazione a 100 metri dai costoni ed a 200 metri dai luoghi di balneazioni siano esse spiagge libere o stabilimenti balneari.